ΠΑΟΚ: Ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης, θεραπεία για Ζίφκοβιτς και Κένι

Ανεβάζει στροφές ο Έλληνας επιθετικός ενόψει του αγώνα με το Βόλο για τη Super League
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Super League με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό (22/03/26, 19:00) και ο Γιώργος Γιακουμάκης έβγαλε μέρος του προγράμματος, με τις πιθανότητές του να προλάβει την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς να αυξάνονται.

Ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Ζίφκοβιτς και Κένι συνέχισαν τη θεραπεία για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Το πρόγραμμα της Πέμπτης (19.03) περιελάμβανε δουλειά αρχικά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις, ακολούθησε τακτικό κομμάτι για τους αυτοματισμούς και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων. Την Παρασκευή (20.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

