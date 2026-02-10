ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδας, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να επιστρέφει στις προπονήσεις και να τίθεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έλειψε στον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Άρη, αλλά πλέον μπορεί και πάλι να υπολογίζεται από τον προπονητή του, σε αντίθεση με τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, οι οποίοι και θα χάσουν τον αγώνα ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.