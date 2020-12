ΠΑΟΚ: Ο Σερβετάς σε ρόλο Πάμπλο Γκαρσία για εορταστικό video της ΠΑΕ

Ο Γιάννης Σερβετά πρωταγωνιστεί σε ένα video της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το οποίο και αναμένεται να βγει σύντομα στον “αέρα”.

Ο γνωστός κωμικός ανέλαβε ρόλο… Πάμπλο Γκαρσία στο video, μιλώντας… εκ μέρους του προπονητή του ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται και στο teaser που ανέβασε στα social media η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ.

Ο Σερβετάς ζήτησε μάλιστα να γίνει το αντίστροφο, όταν ο ίδιος γίνει διάσημος στην… Ουρουγουάη, την πατρίδα του νέου τεχνικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης, σκορπώντας το γέλιο.

When @ServetasGiannis recorded our Christmas video message. Wait for it… #PAOK #XmasIsHere pic.twitter.com/kD3TDjZQzV