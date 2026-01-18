ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Με φόρα για την κορυφή της Super League οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα (18/01/25, 19:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ στην Τούμπα για τη 17η αγωνιστική της Super League, έχοντας την ευκαιρία να ανέβει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με την ψυχολογία από το φοβερό διπλό επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη επί του ΟΦΗ, για να εκμεταλλευτή και την αναβολή του αγώνα των Πειραιωτών και να βρεθεί στην πρώτη θέση της Super League.

Απέναντί τους, οι Θεσσαλονικείς θα βρουν όμως τον επίσης ανεβασμένο ΟΦΗ, ο οποίος και έκανε διπλό “δήλωση” στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ και δείχνει σε φόρμα με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του.

Η προαναγγελία του ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Η περσινή νίκη του ΟΦΗ στην Τούμπα, με 2-1 στις 27 Οκτωβρίου 2024, ήταν η δεύτερη της ομάδας της Κρήτης σε σύνολο 48 αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, με την προηγούμενη να είναι στις 24 Ιανουαρίου 1993, πάλι με 2-1, χάρη στα γκολ του Νίκου Μαχλά (64’) και του Λύσσανδρου Γεωργαμλή (83’), ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε σκοράρει ο Κώστας Λαγωνίδης (25’).

Ενδιάμεσα είχαν μεσολαβήσει 26 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ είχε 22 νίκες και είχαν σημειωθεί τέσσερις ισοπαλίες, εκ των οποίων οι δύο χωρίς γκολ.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1968, στο ντεμπούτο του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική/Super League , για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος 1968-69. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε με δύο γκολ του Κούδα και από ένα των Ασλανίδη και Λάζου, ενώ το πρώτο γκολ στην ιστορία του ΟΦΗ στην κατηγορία σημείωσε ο Θανάσης Καρακυριάκος στο 60ό λεπτό.

Το δημοφιλέστερο σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις είναι το 2-0, με οκτώ εμφανίσεις, ενώ το 1-0 έχει επτά παρουσίες. Ακολουθεί το 3-0 με πέντε, ενώ η λευκή ισοπαλία έχει εμφανιστεί επίσης πέντε φορές.

Ο Γιώργος Κούδας, ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης και ο Τσούμπα Άκπομ είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, με πέντε γκολ ο καθένας. Για τον ΟΦΗ, ο Μάουρο έχει σημειώσει τρία γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

48 ΑΓΩΝΕΣ

38 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

8 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΗ ΟΦΗ

ΓΚΟΛ: 110-22