ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός αποστολής λόγω αδιαθεσίας

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για την αναμέτρηση
Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλαις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (KLODIAN LATO/ EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League (18/01/26, 19:00, Newsit,gr, Novasports Prime) και θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Ντεσπόντοφ δεν θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ αφού δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Οζντόεφ που είναι τιμωρημένος. Στη βασική ενδεκάδα κόντρα στον ΟΦΗ θα είναι οι Ζαφείρης και Πέλκας, όπως και ο Χατσίδης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα.

