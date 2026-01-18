ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός αποστολής λόγω αδιαθεσίας

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League (18/01/26, 19:00, Newsit,gr, Novasports Prime) και θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Ντεσπόντοφ δεν θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ αφού δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Οζντόεφ που είναι τιμωρημένος. Στη βασική ενδεκάδα κόντρα στον ΟΦΗ θα είναι οι Ζαφείρης και Πέλκας, όπως και ο Χατσίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα.