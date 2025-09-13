ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μία ίωση δεν επέτρεψε στον Γιάννη Κωνσταντέλια να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ το Σάββατο (13/09/25) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, αλλά θα έχει κανονικά στη διάθεσή του, τους Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ήρθε η ώρα! Παίκτες και τεχνικό επιτελείο ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26 και είναι έτοιμοι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η τελευταία προπόνηση, όπως άλλωστε συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στην τακτική προετοιμασία του επικείμενου αγώνα, ενώ οι παίκτες δούλεψαν και στις στατικές φάσεις, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης. Αυτοί είναι κι οι δύο παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου .Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης .