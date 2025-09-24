Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Οι επόμενοι αγώνες της ομάδας του Λουτσέσκου στη League Phase του Europa League

Δύο δύσκολα εκτός έδρας ματς έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο Europa League (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη στην Τούμπα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα στην Ελλάδα, με Παναιτωλικό στη Super League και Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ απέτυχε να πάρει τη νίκη για τρίτο σερί ματς, παρά τη βελτιωμένη εικόνα του κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν έτσι την πρώτη τους νίκη στη League Phase στα επόμενα παιχνίδια της σεζόν, με δύο σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις να ακολουθούν, κόντρα στη Θέλτα στην Ισπανία και τη Λιλ στη Γαλλία. 

Οι αγώνες του ΠΑΟΚ στο Europa League

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα – ΠΑΟΚ

23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ – ΠΑΟΚ

6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις – ΠΑΟΚ

27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν – ΠΑΟΚ

11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις – ΠΑΟΚ

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν – ΠΑΟΚ

