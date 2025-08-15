ΠΑΟΚ: Οι ηγετικές ομιλίες των Πέλκα και Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ στο Europa League, μετά από μία μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε με την γκολάρα του Καμαρά στην παράταση του αγώνα.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τα έδωσαν όλα για να φθάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρη Πέλκα να δίνουν το σύνθημα από τα αποδυτήρια με δύο ηγετικές και… πορωτικές ομιλίες πριν τη δεύτερη “μονομαχία” με την Βόλφσμπεργκερ.

Η ομιλία του Πέλκα: «Νιώστε ποια ομάδα αντιπροσωπεύουμε. Νιώστε αυτή τη φανέλα. Νιώστε τι νιώθω εγώ, τι νιώθει ο Βαλάντης, τι νιώθουν χιλιάδες-εκατομμύρια ανθρώπων του κόσμου. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε, το σημαντικό είναι το πόσο. Και θα πάμε έξω σήμερα και θα δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε».

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς: «Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αν δεν αντιδράσουμε δεν θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί για να παλέψουμε για τις δεύτερες μπάλες να κρατήσουμε τη μπάλα και να αλλάξουμε πλευρά. Έχουμε περισσότερη ποιότητα και είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Δεν είναι τίποτα όμως αν δεν το δείξουμε και έξω ότι είμαστε καλύτεροι. Για αυτό θα παίξουμε, για να προκριθούμε γιατί το αξίζουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι».