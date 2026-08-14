ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες του deal με τη Σάμσουνσπορ για τον Σέριφ Εντιαγιέ

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Σέριφ Εντιαγιέ από τη Σαμσουνσπόρ και στην Τουρκία αποκαλύπτουν και λεπτομέρειες από το deal των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ έφθασε σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον δανεισμό του Σέριφ Εντιαγιέ τη φετινή σεζόν, αλλά έχοντας και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2027.

Οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την τουρκική ομάδα για μία οψιόν της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος και είχε αποκτηθεί ένα χρόνο νωρίτερα έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα.