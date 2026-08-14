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Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες του deal με τη Σάμσουνσπορ για τον Σέριφ Εντιαγιέ

Στα 3 εκατομμύρια ευρώ η οψιόν για την αγορά του
Ο Σέριφ Εντιαγιέ
Ο Σέριφ Εντιαγιέ σε αγώνα της Σαμσουνσπόρ / Reuters (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
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Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Σέριφ Εντιαγιέ από τη Σαμσουνσπόρ και στην Τουρκία αποκαλύπτουν και λεπτομέρειες από το deal των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ έφθασε σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον δανεισμό του Σέριφ Εντιαγιέ τη φετινή σεζόν, αλλά έχοντας και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2027.

Οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την τουρκική ομάδα για μία οψιόν της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος και είχε αποκτηθεί ένα χρόνο νωρίτερα έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα.

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