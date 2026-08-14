Τσικίνιο: «Παιδιά ηρεμήστε, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα»

Ο Τσικίνιο δέχθηκε πολλά σχόλια που δεν του άρεσαν στα social media και ξέσπασε σε ανάρτησή του, ζητώντας από τον κόσμο να ηρεμήσει και να ασχοληθεί με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League, ο Τσικίνιο διέγραψε κάποιες φωτογραφίες του με τον Ολυμπιακό, γεγονός που σχολιάστηκε ιδιαίτερα.

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Ο ίδιος έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι όσα κάνει στα social media του δεν είναι σημαντικά και έστρεψε την προσοχή των οπαδών του Ολυμπιακού στην ομάδα και τους αγώνες τους.