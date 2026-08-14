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Αθλητικά

Τσικίνιο: «Παιδιά ηρεμήστε, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα»

Η ανάρτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού μετά το... σάλο με τις φωτογραφίες του στα social media
Ο Τσικίνιο σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Ο Τσικίνιο σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Τσικίνιο δέχθηκε πολλά σχόλια που δεν του άρεσαν στα social media και ξέσπασε σε ανάρτησή του, ζητώντας από τον κόσμο να ηρεμήσει και να ασχοληθεί με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League, ο Τσικίνιο διέγραψε κάποιες φωτογραφίες του με τον Ολυμπιακό, γεγονός που σχολιάστηκε ιδιαίτερα.

Ο ίδιος έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι όσα κάνει στα social media του δεν είναι σημαντικά και έστρεψε την προσοχή των οπαδών του Ολυμπιακού στην ομάδα και τους αγώνες τους.

Η ανάρτηση του Τσικίνιο

«Παιδιά, ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Απλώς γράφω για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δίνετε υπερβολική σημασία στα social media και σε πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Καταρχάς, ανεβάζω ό,τι θέλω, διαγράφω αναρτήσεις όποτε θέλω και διαγράφω τον λογαριασμό αν το θέλω. Κάνω ό,τι θέλω με τα social media μου.

Είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και που φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα! Δίνω πάντα το 200% από την ημέρα που ήρθα εδώ και, το σημαντικότερο, θα είναι πάντα ο σύλλογος και οι οπαδοί — όχι οι παίκτες ως άτομα. Οπότε, φροντίστε τη ζωή σας και προσπαθήστε να γίνεστε καλύτεροι κάθε μέρα! Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και να είμαστε όλοι μαζί».

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