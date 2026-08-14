Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Οριστική αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας της Super League

Σε νέα ημερομηνία θα οριστεί πλέον ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ
Οι πάικτες του Παναθηναϊκού στο Conference League
Οι πάικτες του Παναθηναϊκού στο Conference League / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας της πρεμιέρας του στη Super League κόντρα στην Κηφισιά και η Super League ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα των “πρασίνων”.

Όπως είχε κάνει και πέρυσι, ο Παναθηναϊκός εξάσκησε το δικαίωμά του για μία αναβολή αγώνα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και δεν θα παίξει με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από την ανακοίνωση της Super League, η οποία και ανέφερε σχετικά τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Ο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισά θα οριστεί πλέον σε νέα ημερομηνία, ενώ οι “πράσινοι” θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, πριν τα παιχνίδια τους στα πλέι οφ του Conference League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
90
83
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo