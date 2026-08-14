Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Οριστική αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας της Super League

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας της πρεμιέρας του στη Super League κόντρα στην Κηφισιά και η Super League ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα των “πρασίνων”.

Όπως είχε κάνει και πέρυσι, ο Παναθηναϊκός εξάσκησε το δικαίωμά του για μία αναβολή αγώνα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και δεν θα παίξει με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου.

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Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από την ανακοίνωση της Super League, η οποία και ανέφερε σχετικά τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Ο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισά θα οριστεί πλέον σε νέα ημερομηνία, ενώ οι “πράσινοι” θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, πριν τα παιχνίδια τους στα πλέι οφ του Conference League.