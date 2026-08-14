Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια η ευρωπαϊκή λίστα των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα του για τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ της Conference League, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να παίρνει τη θέση του Παύλου Παντελίδη.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του και έτσι, πήρε τη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα του Conference League, που άφησε κενή για τον Παναθηναϊκό, ο Παύλος Παυλίδης, μετά το δικό του σοβαρό τραυματισμό.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.

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Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:

Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.