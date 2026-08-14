Ο Σάσα Βεζένκοφ θα αγωνιστεί με τη Βουλγαρία στα προκριματικά του Eurobasket 2029

Νωρίτερα θα ξεκινήσει η σεζόν για τον Σάσα Βεζένκοφ, αφού έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί με τη Βουλγαρία στον αγώνα με τη Ρουμανία, για τα πρώτα προκριματικά του Eurobasket 2029.

Η Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στις 30 Αυγούστου (18:00) στους πρώτους αγώνες για το Eurobasket 2029 και ο Σάσα Βεζένκοφ θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής του ομάδας για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών της διοργάνωσης.

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Αντίθετα, ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ που θα αγωνίζεται επίσης πια στον Ολυμπιακό, δεν θα συμμετάσχει ως νατουραλιζέ στη Βουλγαρία, με τη θέση του να παίρνει ο Ουμάγια Γκίμσπον.

Οι δύο αθλητές του Ολυμπιακού θα συναντηθούν λίγο αργότερα, ξεκινώντας προετοιμασία ως συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενόψει της έναρξης της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.