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Αθλητικά

«Η Σαμσουνσπόρ και ο ΠΑΟΚ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Σέριφ Εντιαγιέ» σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό εμφανίζεται να κλείνει ο ΠΑΟΚ
Ο Σέριφ Εντιαγιέ
Ο Σέριφ Εντιαγιέ σε αγώνα της Σαμσουνσπόρ Reuters (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
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Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να μία… ανάσα από τη μετεγγραφή του Σέριφ Εντιαγιέ, με τουρκικό ρεπορτάζ να κάνει λόγο για συμφωνία της ομάδας της Θεσσαλονίκης με την Σαμσουνσπόρ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οzbudak του τουρκικού spordepor.com έγραψε σε ανάρτησή του ότι «η Σάμσουνσπορ και ο ΠΑΟΚ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Σέρφι Εντιαγιέ».

Επισήμανε μάλιστα, ότι ο Σενεγαλέζος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει το deal, υπογράφοντας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος Σέριφ Εντιαγιέ είχε πέρυσι 29 συμμετοχές με 10 γκολ και 3 ασίστ, ενώ την προηγούμενη διετία έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας 40 γκολ και 12 ασίστ σε 89 αγώνες.

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