Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Το χειροκρότημα στους παίκτες του Λίσι μετά τον αποκλεισμό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε με δύο ήττες από το Europa League, αλλά οι οπαδοί του χειροκρότησαν τους παίκτες μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στο Βέλγιο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα ρεβάνς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και στήριξαν την ομάδα τους παρά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ.

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Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι πήγαν προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και δέχθηκαν το χειροκρότημα της κερκίδας για την προσπάθεια και στα δύο παιχνίδια, αλλά ειδικά στο Βέλγιο, όπου “πάλεψαν” και με 10 παίκτες.

Τη στιγμή κατέγραψε και η παρακάμερα του PAOK TV.