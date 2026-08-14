Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Το χειροκρότημα στους παίκτες του Λίσι μετά τον αποκλεισμό στο Europa League

To video του PAOK TV με όσα έγιναν στον αγώνα ρεβάνς του Βελγίου
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούν τους οπαδούς (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε με δύο ήττες από το Europa League, αλλά οι οπαδοί του χειροκρότησαν τους παίκτες μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στο Βέλγιο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα ρεβάνς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και στήριξαν την ομάδα τους παρά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι πήγαν προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και δέχθηκαν το χειροκρότημα της κερκίδας για την προσπάθεια και στα δύο παιχνίδια, αλλά ειδικά στο Βέλγιο, όπου “πάλεψαν” και με 10 παίκτες.

Τη στιγμή κατέγραψε και η παρακάμερα του PAOK TV.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
90
83
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo