ΠΑΟΚ: Οι «πονοκέφαλοι» που έχει ο Λουτσέσκου ενόψει των ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε έχει δυο σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, σε Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχεται την Τετάρτη (11.02.2026, 20:30) τον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και λίγα 24ωρα μετά (15.02.2026, 19:30) την ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική στη Super League.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ έρχεται αντιμέτωπος με έναν έντονο αγωνιστικό “πονοκέφαλο”, κυρίως στη μεσοεπιθετική του γραμμή, εκεί όπου έχουν συσσωρευτεί σημαντικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο σημαντικό, ακούει στο όνομα “Γιάννης Κωνσταντέλιας”. Η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά, με το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο τον Λουτσέσκου να μην θέλουν σε καμία περίπτωση να ρισκάρουν το παραμικρό.

Ο Λούκα Ιβανούσετς παραμένει εδώ και καιρό εκτός δράσης και όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα προλάβει τα παιχνίδια που ακολουθούν.

Από το Άρης – ΠΑΟΚ προέκυψε και το πρόβλημα του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Στα προβλήματα ήρθε να προστεθεί και ο τραυματισμός του νεαρού Δημήτρη Χατσίδη (αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από τον ημιτελικό Κυπέλλου, της Λεωφόρου). Θυμίζουμε ότι στο χθεσινό (08.02.2026) ματς του “Βικελίδης” δεν αγωνίστηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Γάλλος μέσος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο, με την απουσία του να προκαλεί επιπλέον ανησυχία.

Με τους Τάισον, Ζίβκοβιτς και Πέλκα να αποτελούν αυτή τη στιγμή τις μοναδικές σταθερές λύσεις, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να κάνει.. ευχέλαιο, προκειμένου να μην προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα και να έχει και επιστροφές, πριν αυτά τα δυο “μεγάλα” ματς της ομάδας σε Κύπελλο Ελλάδας Betssn και Super League.