ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Διακοπή στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών μετά από πρόβλημα με το φωτισμό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών, με την αναμέτρηση να διακόπτεται στο τρίτο σετ, εξαιτίας ενός προβλήματος με το φωτισμό στο γήπεδο, πιθανότατα λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική.

Με τον ΠΑΟΚ να “παλεύει” να μειώσει το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό, στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών, υπήρξε σκοτάδι στο κλειστό γήπεδο “Ανδρέας Βαρίκας” του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, καθώς φαίνεται ότι έπεσε το ρεύμα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δεν έκρυψε μάλιστα την απογοήτευσή του, αφού η ομάδα του προηγούνταν με 18-15 στο τρίτο σετ, έχοντας χάσει τα δύο πρώτα από τον Ολυμπιακό, με την ατάκα του, “όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό” να περνάει και από το μικρόφωνο της ΕΡΤ.

Το ρεύμα επανήλθε πάντως μετά από λίγη ώρα, για να συνεχιστεί κανονικά ο τελικός.