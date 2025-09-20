ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός live για την 4η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League, λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε στην έδρα του Λεβαδειακού για το Κύπελλο Ελλάδας (4-1) και πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στο Europa League, στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.