ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός live για την 4η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4/4 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Παναιτωλικός να επιστρέψει στα «τρίποντα»
ΦΩΤΟ Eurokinissi
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League, λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε στην έδρα του Λεβαδειακού για το Κύπελλο Ελλάδας (4-1) και πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στο Europa League, στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

20:32 | 20.09.2025
5'

Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να έχει απειλήσει ακόμα. 

20:30 | 20.09.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:22 | 20.09.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:21 | 20.09.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Αρμακόλα. Τέταρτη είναι η Μυλοπούλο. Στο VAR ο Ευαγγέλου με βοηθό του, την Τσιοφλίκη. 

20:20 | 20.09.2025
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωσνατντέλιας στην Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:19 | 20.09.2025

Στον πάγκο για τον Γιάννη Πετράκη είναι οι Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Τσούρα, Σμυρλής, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Κακιώνης.

20:17 | 20.09.2025

Στον πάγκο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούστες, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.

20:16 | 20.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.

20:15 | 20.09.2025

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον Γιακουμάκης.

20:15 | 20.09.2025

Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη στο Αγρίνιο για το Κύπελλο με 1-0 και στο πρωτάθλημα έχει μία νίκη και δύο ήττες. Η νίκη ήταν η έκπληξη της 2ης αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης». 

20:09 | 20.09.2025

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να επανέλθει στις νίκες. Στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο με εννέα βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. 

20:09 | 20.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Super League. 

20:08 | 20.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
