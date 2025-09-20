ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός live για την 4η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League, λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε στην έδρα του Λεβαδειακού για το Κύπελλο Ελλάδας (4-1) και πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στο Europa League, στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να έχει απειλήσει ακόμα.
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Αρμακόλα. Τέταρτη είναι η Μυλοπούλο. Στο VAR ο Ευαγγέλου με βοηθό του, την Τσιοφλίκη.
Στον πάγκο για τον Γιάννη Πετράκη είναι οι Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Τσούρα, Σμυρλής, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Κακιώνης.
Στον πάγκο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούστες, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον Γιακουμάκης.
Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη στο Αγρίνιο για το Κύπελλο με 1-0 και στο πρωτάθλημα έχει μία νίκη και δύο ήττες. Η νίκη ήταν η έκπληξη της 2ης αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης».
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να επανέλθει στις νίκες. Στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο με εννέα βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Super League.
