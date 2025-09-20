ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός: Να αφήσει πίσω της τη «βαριά» ήττα στη Λιβαδειά θέλει η ομάδα του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί απόψε το βράδυ (20/09/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League, αναζητώντας μία νίκη που θα του επιτρέψει να… ξεχάσει το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στο Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η “βαριά” ήττα με 4-1 στη Λιβαδειά “χάλασε” την εικόνα από το 3/3 στη Super League, αλλά ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει πλέον να διατηρήσει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, έχοντας και την παράδοση με το μέρος του κόντρα στον Παναιτωλικό, αφού “μετράει” 19 σερί νικηφόρα παιχνίδια εναντίον του.

Οι Αγρινιώτες από την πλευρά τους, προέρχονται από τη δεύτερη εντός έδρας ήττα τους στη Super League, αλλά είχαν κερδίσει στην προηγούμενη επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο “Κλεάνθης Βικελίδης” τον Άρη και θα ψάξουν νέο διπλό “βόμβα” στην Τούμπα.

Η ενημέρωση από τη Super League

Ο ΠΑΟΚ έχει 19 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες, σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου 2015. Μάλιστα τότε η ομάδα του Αγρινίου είχε καταφέρει να πάρει δύο διαδοχικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη, αφού στο ακριβώς προηγούμενο ματς, στις 31 Ιανουαρίου 2015 είχε επικρατήσει με 2-1.

Σε αυτό το σερί των 19 αγώνων που ακολούθησαν, ο Παναιτωλικός δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στα έντεκα από τα μεταξύ τους ματς πρωταθλήματος. Αν προστεθούν και οι δύο αναμετρήσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος της σεζόν 2016-17, τα παιχνίδια με διαδοχικές νίκες του Δικεφάλου γίνονται 21. Την περσινή σεζόν η ομάδα του Αγρινίου δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον Δικέφαλο, αφού η αναμέτρηση της Τούμπας που ήταν για την 2η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με 2-0 και εκείνη του Αγρινίου με 1-0.

Ο ΠΑΟΚ έχει επικρατήσει με έξι διαφορετικά σκορ στις 13 νίκες του, με το 2-1 να είναι το πιο συχνό απέναντι στον Παναιτωλικό, αφού έχει παρουσιαστεί πέντε φορές. Ακολουθεί το 1-0 με τρεις παρουσίες. Η μοναδική τους ισοπαλία είναι με 0-0, ενώ η νίκη της ομάδας του Αγρινίου ήταν με 2-1.

ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

15 ΑΓΩΝΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

1 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 30-8