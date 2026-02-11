ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 τελικό: Οι Θεσσαλονικείς προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 στην Τούμπα στον δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με συνολικό σκορ 3-0 προκρίθηκε στον τελικό της 25ης Απριλίου.
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ ο τελικός στο Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου
Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι Θεσσαλονικείς
Τέλος αγώνα! ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0
Καθυστερήσεις στην Τούμπα
87' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ!
Ο Χατσίδης γράφει το 2-0. Ο Γιακουμάκης σούταρε, ο Λαφόντ απέκρουσε και ο μικρός πήρε το ριμπάουντ και κλείδωσε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό
Φτάσαμε στο 85', ο Παναθηναϊκός δεν έχει ΚΑΜΙΑ τελική στο τέρμα
Αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό
Κάτρης αντί Κοντούρη
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ
Ζαφείρης αντί Τάισον
Ακίνδυνος ο Παναθηναϊκός
22:02 | 11.02.2026
Φτάσαμε στο 80', παραμένει το 1-0
70' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ!
Ο Χατσίδης σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γιακουμάκη
Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον για νέο φάουλ στον Τάισον
63' Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό
Εκτός Μπακασέτας, Τετέι και Κυριακόπουλος, μέσα Σάντσες, Σφιντέρσκι και Ζαρουρί
Φτάσαμε στο 60', παραμένει το 0-0
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργήσει ακόμα κλασική ευκαιρία για γκολ
Κίτρινη κάρτα και στον Καλάμπρια για διαμαρτυρία
Κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη
Η ανατριχιαστική στιγμή στην Τούμπα
21:42 | 11.02.2026
Ανατριχιαστική στιγμή στην Τούμπα
Η μητέρα ενός από τα επτά θύματα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και, μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, χτύπησε το τύμπανο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό και κρατάει την τύχη στα χέρια; του
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία μικρή ένταση ανάμεσα σε Μπακασέτα και Γιακουμάκη
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ
Κεφαλιά του Κεντζιόρα, άουτ η μπάλα
42' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Καρφωτή κεφαλιά του Γιακουμάκη, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λαφόντ
Κίτρινη κάρτα στον Πάλμερ Μπράουν, γκρέμισε τον Τάισον
Δεύτερη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ
Γιακουμάκης μέσα, εκτός ο Μύθου
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ
Εκτός ο Πέλκας, μέσα ο Χατσίδης
Ο Τετέι μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά τον σταμάτησαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ
Κίτρινη κάρτα στον Μιχαηλίδη για πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Ταμπόρδα!
Φτάσαμε στο 30', παραμένει το 0-0
Παιχνίδι χωρίς φάσεις στα τελευταία λεπτά
Φτάσαμε στο 20' με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στα πόδια του και τον Παναθηναϊκό να αμύνεται
Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στο πρώτο τέταρτο του ντέρμπι
8' Νέο σουτ του Μεϊτέ
Έδιωξε σε κόρνερ ο Λαφόντ
6' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Σουτ του Μεϊτέ, λίγο άουτ η μπάλα
Λάθος γύρισμα του Οζντόεφ στον Τσιφτσή, παραλίγο να το εκμεταλλευτεί ο Ταμπόρδα
Σουτ του Ζίβκοβιτς, πολύ άουτ η μπάλα
Σέντρα στην αναμέτρηση
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων
Οι συνθέσεις των ομάδων
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρουπέτι
AVAR: Μάνσχοτ
Οι συνθέσεις των ομάδων
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Tετέι
Ο τελικός του Κυπέλλου είναι στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό
Υπενθυμίζεται ότι στον τελικό βρίσκεται για δεύτερη σερί χρονιά ο ΟΦΗ
Οι πράσινοι θα χρειαστούν νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθούν αυτοί στον τελικό, ενώ σε περίπτωση πράσινης νίκης με 1 γκολ, τότε το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και ίσως στα πέναλτι
Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 1-0 του Παναθηναϊκού, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson