ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ένα «ελεφαντάκι» έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία εύκολη νίκη με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, με ένα… ελεφαντάκι να “κλέβει” την παράσταση στους πανηγυρισμούς.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν δίπλα στον Οζντόεφ και φωτογραφήθηκαν μαζί του, με τον Ρώσο μέσο να κρατάει στα χέρια του ένα μικρό παιχνίδι “ελεφαντάκι”.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επρόκειτο για το αγαπημένο παιχνίδι της κόρης του Οζντόεφ, ο οποίος και θέλησε με αυτό τον τρόπο να της αφιερώσει τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Τούμπας.

Όμορφη ενέργεια από τον παίκτη του ΠΑΟΚ.