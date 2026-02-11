Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η μητέρα ενός εκ των θυμάτων της Ρουμανίας χτύπησε το τύμπανο των οργανωμένων μέσα στην Τούμπα

¨Ριγη συγκίνησης στην Τούμπα, πριν την έναρξη του ημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Απίστευτη στιγμή λίγο πριν την έναρξη του ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την μητέρα ενός από τα επτά θύματα που χάθηκαν στο δυστύχημα της Ρουμανίας να χτυπάει το τύμπανο των οργανωμένων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, χτύπησε το τύμπανο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η κίνησή αυτή προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλη της ασπρόμαυρη εξέδρα, με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

