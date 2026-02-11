ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η μητέρα ενός εκ των θυμάτων της Ρουμανίας χτύπησε το τύμπανο των οργανωμένων μέσα στην Τούμπα

Απίστευτη στιγμή λίγο πριν την έναρξη του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την μητέρα ενός από τα επτά θύματα που χάθηκαν στο δυστύχημα της Ρουμανίας να χτυπάει το τύμπανο των οργανωμένων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, χτύπησε το τύμπανο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η κίνησή αυτή προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλη της ασπρόμαυρη εξέδρα, με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.