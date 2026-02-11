ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τούμπα στον δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 1-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.