ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τούμπα στον δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 1-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρουπέτι
AVAR: Μάνσχοτ
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Tετέι
Οι πράσινοι θα χρειαστούν νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθούν αυτοί στον τελικό, ενώ σε περίπτωση πράσινης νίκης με 1 γκολ, τότε το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και ίσως στα πέναλτι
Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 1-0 του Παναθηναϊκού, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
