ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ περιμένει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1 στο πρώτο παιχνίδι
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τούμπα στον δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 1-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

20:26 | 11.02.2026
Οι συνθέσεις των ομάδων

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρουπέτι

AVAR: Μάνσχοτ

20:25 | 11.02.2026
Οι συνθέσεις των ομάδων

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Tετέι

 

20:24 | 11.02.2026
Ο τελικός του Κυπέλλου είναι στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό
20:24 | 11.02.2026
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: O Λαμπρόπουλος έστειλε τους Κρητικούς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Από το 33' οι Κρητικοί αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- του Σαλσέδο
20:23 | 11.02.2026
Υπενθυμίζεται ότι στον τελικό βρίσκεται για δεύτερη σερί χρονιά ο ΟΦΗ
20:22 | 11.02.2026

Οι πράσινοι θα χρειαστούν νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθούν αυτοί στον τελικό, ενώ σε περίπτωση πράσινης νίκης με 1 γκολ, τότε το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και ίσως στα πέναλτι

20:22 | 11.02.2026

Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 1-0 του Παναθηναϊκού, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό

20:21 | 11.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

