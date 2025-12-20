ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Ζίβκοβιτς ο Δικέφαλος, κλειστά χαρτιά από τον Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (21/12 19:30), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποχαιρετήσει το 2025 με μία μεγάλη νίκη στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό που θα τον κρατήσει σε τροχιά τίτλου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά προέρχεται από την ήττα από τον Ατρόμητο και δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλεια βαθμών.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, όντας ετοιμοπόλεμος για το κυριακάτικο (21/12) ντέρμπι, ενώ όπως συνηθίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε «κλειστά» τα χαρτιά του, χωρίς να ανακοινώσει αποστολή.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (20.12) στη Νέα Μεσημβρία η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.