ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι αποδείξεων στην Τούμπα, να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού ψάχνει ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Super League (21/12/25, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και ψάχνει τη νίκη για να μειώσει στον έναν πόντο τη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι θέλουν να δείξουν τί αξίζουν σε μία δύσκολη έδρα και να μη μείνουν πίσω στη μάχη της τετράδας.

Η χρονιά κλείνει με ένα μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο έχουν ανάγκη τους τρεις βαθμούς και αναμένεται να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα του Λουτσέσκου με νίκη θα μειώσει στον έναν πόντο τη διαφορά από τον Ολυμπιακό και θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ για να δει σε ποιά θέση θα κλείσει τη χρονιά. Οι πράσινοι με τρίποντο θα κρατήσουν επαφή με το Λεβαδειακό που είναι 4ος.

Ο ΠΑΟΚ έχει την παράδοση μαζί του στα μεταξύ τους παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Σε 79 αγώνες έχει 40 νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει φύγει 22 φορές με τους τρεις βαθμούς από την Τούμπα. 17 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες.

Στα τελευταία δέκα παιχνίδια με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, οι ασπρόμαυροι έχουν 6 νίκες, ενώ δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες και ο Παναθηναϊκός έχει δύο διπλά στην Τούμπα.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 2-1 στη Λεωφόρο επί του «Δικεφάλου του Βορρά» χάρη στα τέρματα των Πάντοβιτς και Γεντβάι. Για τον ΠΑΟΚ είχε μειώσει ο Κωνσταντέλιας με υπέροχο δεξί πλασέ. Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε υποστεί μάλιστα ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός των ασπρόμαυρων τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για περίπου έναν μήνα.

Για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν δεδομένες απουσίες στην αναμέτρηση, αφού Πέλκας, Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους, ενώ ο Λόβρεν αποτελεί ερωτηματικό. Ο Ζίβκοβιτς προπονήθηκε και υπολογίζεται από τον Λουτσέσκου, που για μία ακόμα φορά δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν την αναμέτρηση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει κανονικά στη διάθεσή τους τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς που αποχώρησαν τραυματίες στη νίκη με 2-1 επί της Καβάλας. Ο Τουμπά ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και είναι κανονικά στην αποστολή του «τριφυλλιού». Εκτός παραμένουν οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος, όπως και οι Ντέσερς – Λαφόν που είναι στην αποστολή της της Νιγηρίας και της Ακτής Ελεφαντοστού αντίστοιχα για το Copa Africa.