ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο elite διαιτητής Ιρφάν Πελίτο θα σφυρίξει το ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Super League

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην 15η αγωνιστική της Super League (21/12/25, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Ιρφάν Πελίτο θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Ο Βόσνιος διαιτητής ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA και έχει εμπειρία από μεγάλους αγώνες. Ο Πελίτο έχει ξανασφυρίξει παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ με τους πράσινους να έχουν επικρατήσει με 2-1 το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ΑΕΚ – ΟΦΗ θα είναι διαιτητής ο Φωτιάς και στο Ολυμπιακός – Κηφισιά ο Ευαγγέλου.

Οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12/25

Αστέρας Τρίπολης – Άρης (16:00): Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλος – Παναιτωλικός (18:00): Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (20:30): Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)

Κυριακή 21/12/25

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (17:30): Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (19:30): Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (21:00): Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Δευτέρα 22/12/25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (18:00): Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)