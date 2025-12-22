Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί στα γκολ και η ατάκα του Τάισον στον Τσάλοφ

Η παρακάμερα του PAOK TV με όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Τούμπας
Ο Τάισον με τον Μπάμπα στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
Ο Τάισον με τον Μπάμπα στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Super League και έφθασε άνετα στη νίκη με 2-0, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα στο γήπεδό του.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξέσπασαν στα δύο γκολ της ομάδας τους από τους Κωνσταντέλια και Μύθου, αλλά αποθέωσαν και τον Τάισον, ο οποίος και έκανε ό,τι ήθελε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, δίνοντας και την ασίστ στο πρώτο γκολ.

Ο Βραζιλιάνος πρωταγωνιστεί έτσι και στην παρακάμερα του PAOK TV από το ντέρμπι της Τούμπας, όπου ακούγεται και η ατάκα του στον Τσάλοφ, όταν πέρασε στον πάγκο ως αλλαγή. «Πάλεψε, πάλεψε» φώναξε στον συμπαίκτη του, δείχνοντας και το πάθος με το οποίο αγωνίστηκε ο ίδιος στο ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια φέτος, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

