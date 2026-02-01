Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1 Τελικό: Έβγαλε την υποχρέωση η ομάδα του Λουτσέσκου σε κλίμα συγκίνησης στην Τούμπα

Νίκη σε κλίμα πένθους για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Ο Γιερεμέγιεφ κόντρα στον Πανσερραϊκό(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
19η αγωνιστική
4 - 1
Τελικό σκορ
Ο Γιερεμέγιεφ κόντρα στον Πανσερραϊκό(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό στη 19η αγωνιστική της Super League, με την Τούμπα να μην πανηγυρίζει, προ τιμήν των 7 αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

21:29 | 01.02.2026

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό, χάρη σε γκολ των Γερεμέγιεφ, Ντεσπόντοφ, Πέλκα και Βολιάκο

21:27 | 01.02.2026
Τέλος στο ματς!
21:27 | 01.02.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις

21:26 | 01.02.2026
Παραμένει το 4-1 για τον ΠΑΟΚ!
21:26 | 01.02.2026
Ακυρώθηκε το γκολ για χέρι του σκόρερ στο κοντρόλ!
21:25 | 01.02.2026
90'

Από κεφαλιά του Καμαρά, ο Χατσίδης πήρε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε από κοντά για το 5-1 του ΠΑΟΚ στο ματς

21:23 | 01.02.2026
Πέμπτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:18 | 01.02.2026
86'

Μικρή διακοπή στο ματς για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γεωργιάδη του Πανσερραϊκού

21:15 | 01.02.2026
83'

Κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα άουτ

21:11 | 01.02.2026
79'

Κακό σουτ του Μπιάνκο, η μπάλα μακριά άουτ για τον ΠΑΟΚ

20:58 | 01.02.2026
75'

Ο Μασκανάκης έκανε ωραία ενέργεια και σουτ από κοντά για τον Πανσερραϊκό, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

20:57 | 01.02.2026

Αυτή ήταν η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο

20:48 | 01.02.2026
61'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Καλό σουτ του Ντεσπόντοφ έξω από την περιοχή, με την μπάλα λίγο άουτ

20:48 | 01.02.2026
49'

Ο Ζαφείρης μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα κόντραρε

20:43 | 01.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:43 | 01.02.2026

 

20:24 | 01.02.2026

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και με γκολ των Ντεσπόντοφ, Γερεμέγιεφ, Πέλκα και Βολιάκο, προηγήθηκε από νωρίς με 4-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό

20:20 | 01.02.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
20:20 | 01.02.2026

Εφτά λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:16 | 01.02.2026
45+2'

Καλό σουτ του Πέλκα από γύρισμα του Ντεσπόντοφ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε άουτ

20:15 | 01.02.2026

Έχει τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ και ο Χατσίδης περνάει στη θέση του

20:12 | 01.02.2026
Τα πρώτα γκολ στο ματς!
20:11 | 01.02.2026
40'

Ο Γερεμέγιεφ βρήκε σε θέση βολής στην περιοχή αλλά αστόχησε από πλάγια θέση

20:03 | 01.02.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά έχει εμφανώς πέσει ο ρυθμός από τις δύο ομάδες

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
20:00 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:59 | 01.02.2026
Γέμισε ξανά καπνογόνα η Τούμπα, με τους οπαδούς να σταματούν το χρονόμετρο στο 27ο λεπτό!
19:58 | 01.02.2026

Ο Βολιάκο με προβολή από κοντά έκανε το 4-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς

19:58 | 01.02.2026
26'
Τέταρτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:51 | 01.02.2026
24'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας βρήκε μόνο του τον Ντεσπόντοφ στην αντεπίθεση, αλλά ο Βούλγαρος φορ έκανε άσχημο κοντρόλ

19:51 | 01.02.2026
19'

Από κεφαλιά του Ντεσπόντοφ, ο Πέλκας έκανε φοβερό... αεροπλανικό για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο ματς

19:46 | 01.02.2026
Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:45 | 01.02.2026
12'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντε Μάρκο, με την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή, για τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Πανσερραϊκό

19:44 | 01.02.2026
Γκολ για τον Πανσερραϊκό!
19:42 | 01.02.2026
19:40 | 01.02.2026
9'

Αντιστροφή ρόλων, με τον Γερεμέγιεφ να κάνει τη σέντρα μέσα από την περιοχή και τον Ντεσπόντοφ να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

19:38 | 01.02.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:37 | 01.02.2026
5'

Σέντρα ακριβείας του Ντεσπόντοφ από δεξιά, με τον Γερεμέγιεφ να παίρνει καρφωτή κεφαλιά από κοντά για το 1-0 στο ματς

19:37 | 01.02.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:35 | 01.02.2026

Ο Κωνσνταντέλιας με ωραία ενέργεια από δεξιά ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

19:34 | 01.02.2026
2'
Ο Τσομπανίδης απέκρουσε το πρώτο καλό σουτ του ΠΑΟΚ στο ματς
19:34 | 01.02.2026
Φοβερές εικόνες τώρα στην Τούμπα με πυρσούς στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ
19:33 | 01.02.2026
Λουλούδια και από τον Λουτσέσκου μπροστά από τη θύρα 4
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:33 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 01.02.2026
Σέντρα στην Τούμπα!
19:32 | 01.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

19:31 | 01.02.2026
«ΠΑΟΚ σ' αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω»

Το σύνθημα των οπαδών στην Τούμπα

19:31 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:31 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:27 | 01.02.2026
Ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα!

 

 

19:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής, Τεϊσέιρα, Ριέρα, Καρέλης

19:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ

19:22 | 01.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου έχει επιλέξει τον Γερεμέγιεφ για την κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ

19:22 | 01.02.2026

Πολύ συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, με κλάματα από τους οπαδούς στις κερκίδες

19:21 | 01.02.2026

Για το λόγο αυτό κατατίθενται τώρα και στεφάνια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μπροστά από τη θύρα 4

19:21 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:21 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:20 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:16 | 01.02.2026

Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την κορυφή στη Super League, αλλά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό γίνεται σε κλίμα πένθους, εξαιτίας του θανάτου των 7 οπαδών της ομάδας, στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας

19:15 | 01.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Super League

19:15 | 01.02.2026
Καλησπέρα σας στο Newsit.gr
Αθλητικά
