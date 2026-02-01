ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1 Τελικό: Έβγαλε την υποχρέωση η ομάδα του Λουτσέσκου σε κλίμα συγκίνησης στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό στη 19η αγωνιστική της Super League, με την Τούμπα να μην πανηγυρίζει, προ τιμήν των 7 αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις
Από κεφαλιά του Καμαρά, ο Χατσίδης πήρε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε από κοντά για το 5-1 του ΠΑΟΚ στο ματς
Μικρή διακοπή στο ματς για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γεωργιάδη του Πανσερραϊκού
Κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα άουτ
Κακό σουτ του Μπιάνκο, η μπάλα μακριά άουτ για τον ΠΑΟΚ
Ο Μασκανάκης έκανε ωραία ενέργεια και σουτ από κοντά για τον Πανσερραϊκό, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Αυτή ήταν η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο
Καλό σουτ του Ντεσπόντοφ έξω από την περιοχή, με την μπάλα λίγο άουτ
Ο Ζαφείρης μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα κόντραρε
Εφτά λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Καλό σουτ του Πέλκα από γύρισμα του Ντεσπόντοφ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε άουτ
Έχει τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ και ο Χατσίδης περνάει στη θέση του
Ο Γερεμέγιεφ βρήκε σε θέση βολής στην περιοχή αλλά αστόχησε από πλάγια θέση
Συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά έχει εμφανώς πέσει ο ρυθμός από τις δύο ομάδες
Ο Βολιάκο με προβολή από κοντά έκανε το 4-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς
Ο Κωνσταντέλιας βρήκε μόνο του τον Ντεσπόντοφ στην αντεπίθεση, αλλά ο Βούλγαρος φορ έκανε άσχημο κοντρόλ
Από κεφαλιά του Ντεσπόντοφ, ο Πέλκας έκανε φοβερό... αεροπλανικό για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο ματς
Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντε Μάρκο, με την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή, για τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Πανσερραϊκό
Αντιστροφή ρόλων, με τον Γερεμέγιεφ να κάνει τη σέντρα μέσα από την περιοχή και τον Ντεσπόντοφ να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Σέντρα ακριβείας του Ντεσπόντοφ από δεξιά, με τον Γερεμέγιεφ να παίρνει καρφωτή κεφαλιά από κοντά για το 1-0 στο ματς
Ο Κωνσνταντέλιας με ωραία ενέργεια από δεξιά ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Το σύνθημα των οπαδών στην Τούμπα
Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής, Τεϊσέιρα, Ριέρα, Καρέλης
Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ
Στα αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου έχει επιλέξει τον Γερεμέγιεφ για την κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ
Πολύ συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, με κλάματα από τους οπαδούς στις κερκίδες
Για το λόγο αυτό κατατίθενται τώρα και στεφάνια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μπροστά από τη θύρα 4
Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την κορυφή στη Super League, αλλά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό γίνεται σε κλίμα πένθους, εξαιτίας του θανάτου των 7 οπαδών της ομάδας, στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας
