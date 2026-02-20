ΠΑΟΚ: Πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο ο Λόβρεν

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, με τα προβλήματα να μη λείπουν από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και το Σάββατο θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Από την προπόνηση του ΠΑΟΚ απουσίαζαν και οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι έκαναν θεραπεία, ενώ οι Κωνσταντέλιας και Ιβάνουσετς έκαναν ατομικό.

“Το σερί αγώνων του Δικεφάλου συνεχίζεται. Η Ευρώπη μπαίνει για λίγο στο συρτάρι και η προσοχή όλων στρέφεται στην εκτός έδρας μάχη με την ΑΕΛ.

Οι παίκτες που βρέθηκαν συν αρχικό σχήμα κόντρα στη Θέλτα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι παίκτες βγήκαν στο γήπεδο με τους προπονητές και δούλεψαν στην τακτική και το pressing μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ έπαιξαν και δίτερμα.

Οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Μεϊτέ , Πέλκας , Ντεσπόντοφ και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Κροάτης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο από την αναμέτρησης κόντρα στη Θέλτα και θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Το Σάββατο (21.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 15:30 και στη συνέχεια θα αναχωρήσει οδικώς για Λάρισα“, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.