ΠΑΟΚ – Ριέκα: Η ημέρα και η ώρα του δεύτερου αγώνα των πλέι οφ του Europa League στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κροατία και ηττήθηκε με 1-0 από τη Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Europa League, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πλέον ανατροπή του σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας.

Με τη Ριέκα να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης στην έδρα της, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί μία νίκη με τουλάχιστον ένα γκολ διαφορά μπροστά στους οπαδούς του, για να συνεχίσει στη League Phase του Europa League και να μην “υποβιβαστεί” στο Conference League.

Η ρεβάνς της Τούμπας είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025, στις 20:30 ώρα Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ να περιμένι ότι οι οπαδοί του θα γεμίσουν το γήπεδο για να βοηθήσουν την ομάδα του Λουτσέσκου να φθάσει στην πρόκριση.