ΠΑΟΚ – Ριέκα: Με Ντεσπόντοφ η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη ρεβάνς της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (28/08/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τη Ριέκα στην Τούμπα για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του, με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ βασικό στην επίθεση.

Ο Ντεσπόντοφ έχασε τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τραυματισμό, αλλά πλέον έχει επανέλθει πλήρως στη δράση και ο Λουτσέσκου του έδωσε φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τη Ριέκα στην Τούμπα, αφήνοντας στον πάγκο τον Ιβανούσετς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.