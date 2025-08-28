Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Με Ντεσπόντοφ η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη ρεβάνς της Τούμπας

Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το δεύτερο παιχνίδι με τη Ριέκα στο Europa League
Ο Ντεσπότοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Ο Ντεσπότοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (28/08/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τη Ριέκα στην Τούμπα για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του, με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ βασικό στην επίθεση.

Ο Ντεσπόντοφ έχασε τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τραυματισμό, αλλά πλέον έχει επανέλθει πλήρως στη δράση και ο Λουτσέσκου του έδωσε φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τη Ριέκα στην Τούμπα, αφήνοντας στον πάγκο τον Ιβανούσετς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

