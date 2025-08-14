ΠΑΟΚ – Ριέκα: Οι ημέρες των αγώνων στη «μάχη» για τη League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκλείσει τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση και συνεχίζει στο Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει πλέον τη Ριέκα, για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Ριέκα απέκλεισε με τη σειρά της τη Σέλμπουρν από την Ιρλανδία και θα αποτελέσει το τελευταίο “εμπόδιο” του ΠΑΟΚ, για τη League Phase του Europa League, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες μετά το 2021, όταν και οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει σε νοκ άουτ “μάχη” για το Conference League.

ΠΑΟΚ και Ριέκα θα παίξουν πλέον στα πλέι οφ του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Κροατία στις 21 Αυγούστου και τη ρεβάνς να προγραμματίζεται μία εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τούμπα.