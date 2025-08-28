ΠΑΟΚ – Ριέκα: To φοβερό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια

O ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 απέναντι στην Ριέκα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, δείχνοντας το τεράστιο ταλέντο του.

Με το σκορ στο 1-0 ο ΠΑΟΚ είχε κυριαρχήσει πλήρως στο γήπεδο απέναντι στην Ριέκα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 25΄ να κάνει τα… μαγικά του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πήρε τη μπάλα από τα αριστερά και αφού «άδειασε» την άμυνα των φιλοξενούμενων, με ένα πολύ καλό πλασέ σκόραρε για να διπλασιάσει τα τέρματα των «ασπρόμαυρων» πανηγυρίζοντας έξαλα το γκολ του.

Υπενθυμίζεται πως με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει σκορ πρόκρισης, καθώς στο πρώτο παιχνίδι η αναμέτρηση είχε λήξει 1-0.