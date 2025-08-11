Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Σε live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ, που θα έχει θέμα το γηπεδικό ζήτημα του συλλόγου
(ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας ο ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) διεξάγεται η συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena, με το ζήτημα της Νέας Τούμπας να κυριαρχεί.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και απαντήσεις στο αίτημα για παραίτηση όλων των μελών του Δ.Σ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Επίσης θα γίνει γνωστή η σύνθεση της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα συσταθεί, προκειμένου να εξετάσει τις οικονομικές εγγυήσεις που ζητά ο Ερασιτέχνης από ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδη για το νέο γήπεδο, έναντι εκείνης του Τέλη Μυστακίδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo