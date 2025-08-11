ΠΑΟΚ: Σε live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας ο ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) διεξάγεται η συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena, με το ζήτημα της Νέας Τούμπας να κυριαρχεί.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και απαντήσεις στο αίτημα για παραίτηση όλων των μελών του Δ.Σ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Επίσης θα γίνει γνωστή η σύνθεση της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα συσταθεί, προκειμένου να εξετάσει τις οικονομικές εγγυήσεις που ζητά ο Ερασιτέχνης από ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδη για το νέο γήπεδο, έναντι εκείνης του Τέλη Μυστακίδη.