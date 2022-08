Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Λάζαρου Λάμπρου στην Εξέλσιορ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να εισπράττει 450.000 ευρώ, ενώ πήρε και ένα ποσοστό μεταπώλησης 5%.

Ο Λάζαρος Λάμπρου βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά με τη νέα του ομάδα. Η Εξέλσιορ θα καλύψει πλήρως και το νέο συμβόλαιο του Κατερινιώτη εξτρέμ, το οποίο στον ΠΑΟΚ ανερχόταν στις 400 χιλιάδες ευρώ, με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή να υπογράφει έως το 2024 με την ολλανδική ομάδα.

Οι Θεσσαλονικείς θα κρατήσουν ποσοστό μεταπώλησης 5% για τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος θα αγωνιστεί σε τρίτη ομάδα στην Ολλανδία, μετά τις Φορτούνα Σιτάρντ και Τβέντε.

Thank you Laza! All the best! 💪 #Lamprou @excelsiorrdam take care of him please! 🙏#PAOK #news