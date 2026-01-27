ΠΑΟΚ: «Θα κάνουμε τα πάντα για τη διαλεύκανση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος»

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη στη Ρουμανία.

Στο τραγικό αυτό δυστύχημα στη Ρουμανία επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φίλους της ομάδας σχετικά με το τραγικό γεγονός, αλλά και την αναμέτρηση με τη Λιόν, η οποία είναι αδύνατο να αναβληθεί.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη. O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες. Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας. Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο. Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».