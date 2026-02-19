Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Στην Τούμπα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν για να τιμήσει τους νεκρούς οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά»

Λουλούδια στη θύρα 1 της Τούμπας θα καταθέσει ο πρόεδρος της UEFA
Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν / REUTERS/Zorana Jevtic

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (19/02/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Θέλτα για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και στην Τούμπα θα βρεθεί και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μετά την παρουσία του στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Θέλτα και θα τιμήσει για λογαριασμό της UEFA, του 7 οπαδούς του “Δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έκανε μάλιστα γνωστό ότι αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξε την Ελλάδα για τους αγώνες των πλέι οφ και θα καταθέσει λουλούδια έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Ο Τσέφεριν
Ο Τσέφεριν στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
98
78
73
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo