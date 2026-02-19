ΠΑΟΚ – Θέλτα: Στην Τούμπα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν για να τιμήσει τους νεκρούς οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (19/02/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Θέλτα για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και στην Τούμπα θα βρεθεί και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μετά την παρουσία του στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Θέλτα και θα τιμήσει για λογαριασμό της UEFA, του 7 οπαδούς του “Δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έκανε μάλιστα γνωστό ότι αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξε την Ελλάδα για τους αγώνες των πλέι οφ και θα καταθέσει λουλούδια έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.