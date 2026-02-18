ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς πέντε παίκτες οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με τη Θέλτα στα πλέι οφ του Europa League, με τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρη Πέλκα και Σουαλιό Μειτέ να παραμένουν εκτός.

Με τον Μεϊτέ να αποτελεί τη νέα απώλεια για τον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι αναγκασμένος να σχεδιάσει τα πλάνα του χωρίς πέντε βασικούς του ποδοσφαιριστές, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Θέλτα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Όπως συνηθίζεται το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του στον τομέα της τακτικής, ενώ έμφαση δόθηκε και στις στατικές φάσεις, μέσα από ειδικό πρόγραμμα.