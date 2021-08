Η Νόριτς επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από τον ΠΑΟΚ και φέρεται έτοιμη να προσφέρει 12 εκατ. ευρώ στον «Δικέφαλο του Βορρά» για να πραγματοποιήσει την μετεγγραφή.

Μία… ανάσα από το να γίνει συμπαίκτης του Δημήτρη Γιαννούλη και να αγωνιστεί στην Premier League βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, μετά τις δύο προτάσεις της Νόριτς που απέρριψε ο ΠΑΟΚ -με την υψηλότερη να είναι κοντά στα 9 εκατ. ευρώ- τα «καναρίνια» είναι έτοιμα να προσφέρουν 12 εκατ. ευρώ στους Θεσσαλονικείς και να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο Έλληνα εξτρέμ.

Στο δημοσίευμα γίνεται ακόμα λόγος και για το ενδιαφέρον που είχαν δείξει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ.

A deal for Christos Tzolis to move to #NCFC is close and moving closer.



The clubs are now in advanced talks over the Greece international with a €12m package on the table. I’d expect this one to get done in the coming days. https://t.co/8lycApEAWV