ΠΑΟΚ: Το επικό story του Τάισον με ένα σουβλάκι στο αυτοκίνητο μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Τάισον έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σε ακόμα έναν αγώνα του ΠΑΟΚ και μετά το τέλος του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα θέλησε να φάει ένα σουβλάκι.

Ο Τάισον ανέβασε ένα επικό story, κρατώντας μέσα στο αμάξι του ένα σουβλάκι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

“Ευχαριστώ για το δώρο”, έγραψε στο Instagram ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, θέλοντας να ευχαριστήσει τη γυναίκα του, η οποία ήταν συνοδηγός, αλλά και αυτή που του έφερε το σουβλάκι.