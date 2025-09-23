ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα του «Δικεφάλου του Βορρά» στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Μπούρσασπορ με σκορ 92-73 στον ημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, έχοντας ψηλά τον πήχη, μετά την περσινή καταπληκτική του πορεία.

Η Μπράουνσβαϊγκ θα είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup. Οι Θεσσαλονικείς, μπορεί να μην πέτυχαν τον στόχο του Basketball Champions League, όμως θα πρέπει να νιώθουν φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλους τους, που θα τους δώσει καλύτερα πλασαρίσματα στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το προγραμμα του «Δικεφάλου του Βορρά»