ΠΑΟΚ: Τρινκιέρι και Μυστακίδης μαζί στο Παλατάκι για το παιχνίδι με το Περιστέρι Betsson

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι Betsson για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του FIBA Europe Cup και το παιχνίδι θα παρακολουθήσουν μαζί οι Τέλης Μυστακίδης και Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι στις εξέδρες του γηπέδου μαζί με τον Αντρέα Τρινκιέρι, που πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει την ομάδα από τη νέα σεζόν.

Στις εξέδρες του PAOK Sports Arena είναι και τέσσερις ποδοσφαιριστές της ομάδας. Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Θυμιάνης και Τάισον θα παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Παντελή Μπούτσκου, που θα είναι στον πάγκο του δικεφάλου μέχρι το τέλος της σεζόν.