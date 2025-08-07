Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Με Κένι η ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βόλφσμπεργκερ στην κατάμεστη Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ.

