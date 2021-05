Σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter.

Αρθροσκόπηση στο γόνατο έκανε ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος όπως είναι ήδη γνωστό έχει τεθεί νοκ άουτ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το προσεχές Σάββατο (22/5). Ο Ισλανδός στόπερ μπαίνει πλέον σε διαδικασία αποκατάστασης για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ.

#TheIceman underwent a successful knee surgery and he starts his rehabilitation process to come back stronger #PAOK #NeverGiveUp #RiseUp pic.twitter.com/cyPngUkCAo