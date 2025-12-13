ΠΑΟΚ: Χωρίς Γιακουμάκη, Λόβρεν, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Σάστρε κόντρα στον Ατρόμητο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο (14/12/25, 18:00, Newsit.gr, Novaspors 2) και ο Λουτσέσκου δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Γιακουμάκη, Σάστρε, Λόβρεν, Πέλκα και Μιχαηλίδη.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές συνέχισαν τη θεραπεία τους και αυτομάτως τέθηκαν εκτός δράσης για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η ομάδα του Λουτσέκου καλείται, μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, να αντιμετωπίσει και τα πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Οι ασπρόμαυροι θέλουν τη νίκη για να μείνουν κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ή ακόμα και να τον φτάσουν ή να τον προσπεράσουν, ανάλογα με την έκβαση του αγώνα των Πειραιωτών με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (14/12/25, 20:00, Newsit.gr, Novasports Prime).