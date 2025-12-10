Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ: Χωρίς Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Σάστρε κόντρα στη Λουντογκόρετς

Με τέσσερις απουσίες οι Θεσσαλονικείς στη Βουλγαρία
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Τούμπα για την αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Μετά τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ καλείται να επιστρέψει στις νίκες και στο Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασίας της για τον αγώνα με τη Λουντογκόρετς, με τον Ρουμάνο τεχνικό του Δικεφάλου του Βορρά να έχει να διαχειριστεί αρκετά και σημαντικά προβλήματα.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας έγινε στο γήπεδο της Τούμπας και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Εκτός προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης και Σάστρε , οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και φυσικά δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12/2025).

Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για Βουλγαρία. Στις 20:00 στη Ludogorets Arena θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Ράζβαν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

