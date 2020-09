Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αντόνιο Τσόλακ.

Ο Κροάτης επιθετικός βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (20/9) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Ριέκα στον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι Κροάτες δημοσίευσαν, μάλιστα, φωτογραφία του Τσόλακ από τη στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Antonio Mirko Colak from Rijeka to PAOK is a done deal!✅



Official confirmation by the Greek club in aprox one hour. 🤝



More exclusive photos from Thessaloniki. 📸#Rijeka #PAOK #Colak #Transfers pic.twitter.com/aY41qOFCoW