Παολίνι – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και απόκλεισμός από το τουρνουά του Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά του Σινσινάτι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (7-6(3), 7-6(5)) από την Τζασμίν Παολίνι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Η Ιταλίδα πήρε έτσι μια άτυπη… ρεβάνς για την ήττα της από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια νωρίτερα φέτος, στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Η Σάκκαρη μπήκε νωθρά στο πρώτο σετ, με την Παολίνι να ξεκινά δυναμικά και να προηγείται με 5-1, χάρη σε ένα γρήγορο break. Ωστόσο, η Ελληνίδα, έβγαλε αντίδραση και με δύο δικά της break ισοφάρισε σε 5-5. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο tie-break, όπου η Παολίνι ήταν πιο σταθερή και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη, φτάνοντας στο 7-3 και κάνοντας το 1-0 στην αναμέτρηση.

Το δεύτερο σετ είχε παρόμοια εξέλιξη, οδηγήθηκε ξανά στο tie-break, όπου η Παολίνι ήταν πιο αποτελεσματική, κλείνοντας το ματς με 7-6(5).

Η ήττα αυτή σημαίνει πρόωρο αποκλεισμό για τη Σάκκαρη από το μεγάλο τουρνουά της Αμερικής, λίγες ημέρες πριν από το US Open, όπου στόχος της παραμένει μια καλή πορεία και σταθερότητα στις εμφανίσεις της.