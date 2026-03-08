Παπαδόπουλος: «Δε σέβονται την προσπάθεια του Λεβαδειακού όλη τη σεζόν»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού και ο προπονητής των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι ήταν ρεαλιστικός στόχος εξαρχής μία θέση στα πλέι οφ 5-8.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε λόγο και για έλλειψη σεβασμού στο Λεβαδειακό, όλη τη σεζόν, αναφέροντας ότι αυτή η δήλωσή του έχει να κάνει με όσα έχουν συμβεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και όχι για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Νίκου Παπαδόπουλου

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι έχοντας την κατοχή και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε, όμως στην πρώτη – δεύτερη στιγμή βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια ήρθε και το πέναλτι και το σκορ έγινε 0-2. Όταν παίζεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες και πηγαίνεις στο ημίχρονο με αυτό το σκορ, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στο παιχνίδι.

Θέλω όμως να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτό δεν φαίνεται να το σέβονται.

Τη μία είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και μετά κάτι άλλο. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια για όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι να βρεθούμε στις θέσεις 5-8 και θα παλέψουμε για να τον πετύχουμε».