Αθλητικά

Παπαδόπουλος: «Δε σέβονται την προσπάθεια του Λεβαδειακού όλη τη σεζόν»

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό
Ο Παπαδόπουλος
Ο Παπαδόπουλος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού και ο προπονητής των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι ήταν ρεαλιστικός στόχος εξαρχής μία θέση στα πλέι οφ 5-8.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε λόγο και για έλλειψη σεβασμού στο Λεβαδειακό, όλη τη σεζόν, αναφέροντας ότι αυτή η δήλωσή του έχει να κάνει με όσα έχουν συμβεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και όχι για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τα λόγια του Νίκου Παπαδόπουλου

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι έχοντας την κατοχή και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε, όμως στην πρώτη – δεύτερη στιγμή βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια ήρθε και το πέναλτι και το σκορ έγινε 0-2. Όταν παίζεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες και πηγαίνεις στο ημίχρονο με αυτό το σκορ, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στο παιχνίδι.

Θέλω όμως να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτό δεν φαίνεται να το σέβονται.

Τη μία είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και μετά κάτι άλλο. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια για όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι να βρεθούμε στις θέσεις 5-8 και θα παλέψουμε για να τον πετύχουμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
105
93
65
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo