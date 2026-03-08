Παπανικολάου: Έχω πέντε γυναίκες υπέροχες στη ζωή μου

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την απόδοση του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και τις προσωπικές του εμφανίσεις, ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας.

O Ολυμπιακός διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 100-73 στο ΣΕΦ για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι και πάλι θετικός με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας, τον τρόπο που ανταπεξήλθε στις απουσίες και την προσωπική του κατάσταση στο παρκέ.

Για την απόδοση της ομάδας: “Είναι δεδομένο πως είναι δύσκολο να παίζεις σε λιγότερο από 48 ώρες σε ένα ματς με τόση ένταση όσο αυτό της Παρασκευής, είναι φυσιολογικό τα level ενέργειας να μην είναι στα επιθυμητά στάδια. Παρόλα αυτά πιστεύω πως κάναμε μια επαγγελματική προσέγγιση στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλά δουλεμένη και έξυπνη ομάδα, μας έβαλε πολύ δύσκολα αλλα δουλέψαμε σωστά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνουμε τη δουλειά που θέλαμε μέσα στο παρκέ για να εξασφαλίσουμε τη νίκη”.

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: “Σίγουρα θέλουμε να έχουμε όλα τα παιδιά και να είμαστε όλοι στο 100% αλλά σε μια τόσο μεγάλη σεζόν και τόσο αδίστακτη που έχει γίνει και η EuroLeague, συνδυαστικά με το ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά ταξίδια είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τραυματισμοί, να υπάρχουν μυικά θέματα αλλά έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, σίγουρα δεν το θέλουμε, θέλουμε όλα τα παιδιά να είναι υγιή, αλλά όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις δείχνουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον οποιονδήποτε”.

Για την ψυχολογία του Ολυμπιακού: “Kαταρχάς δεν μπαίνουμε σε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε. Κάναμε μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου, πνευματικά δεν είχαμε μπει ποτέ στο παιχνίδι και αυτό μας στεναχώρησε πάρα πολύ και είχε θίξει τον εγωισμό μας. Από εκεί και πέρα είπαμε η σεζόν είναι αμείλικτη, δεν σταματάει να περιμένει ούτε νίκες ούτε ήττες, συνεχίζεται και προσπαθούμε ότι συμβαίνει να το αφήνουμε πίσω μας και να εστιάζουμε στην επόμενη μέρα. Έτσι κάναμε και αυτή τη φορά και παρουσιαστήκαμε έτοιμοι”.

Για τις εναλλαγές στις θέσεις των παικτών: “Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό εργαλείο για τα χέρια του προπονητή, να μπορεί να έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διάφορες θέσεις και να κρατήσουν και το επίπεδο έντασης αλλά και τη συνέχεια αυτού που θέλει να βγάλει στο παρκέ ο προπονητής να την κρατούν σε ένα καλό επίπεδο. Είναι σημαντικό και σίγουρα λύνει κάποιες φορές τα χέρια των προπονητών σε πράγματα που θέλουν να κάνουν μέσα στο παρκέ”.

Για την ενέργειά του: “Όπως είπες και εσύ τα χρόνια περνάνε και δεν μένουν πολλά χρόνια ακόμα επομένως, κοιτάω να το απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι μέσα στο παρκέ, να είμαι χρήσιμος για την ομάδα μου. Δουλεύω, προσπαθώ για να είμαι όσο καλύτερος γίνεται, καταλαβαίνω πως τα επίπεδα ενέργειας και η αθλητικότητα δεν είναι τα ίδια όπως όταν ήμουν 23 χρονών αλλά προσπαθώ να διαβάσω φάσεις και να δω πού μπορώ να βρώ το πλεονέκτημα και να βοηθήσω την ομάδα μου με άλλους τρόπους, κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες φορές όχι αλλά αυτή είναι η ζωή του μπασκετμπολίστα να προσπαθεί και να παλεύει για το καλύτερο”.

Για την αφιέρωσή του στην Ημέρα της Γυναίκας: “Έχω πέντε υπέροχες γυναίκες στη ζωή μου. Η κάθε μια μου έχουν δώσει και συνεχίζουν και μου δίνουν όμορφα πράγματα και το πιο σημαντικό είναι πως συνεχίζουν και μου δίνουν το χαμόγελο που πιάνω τον εαυτό μου να έχω κάθε φορά που τις αντικρίζω. Οι γυναίκες είναι το νούμερο 1 στη ζωή μας και να τις χαιρόμαστε και να συνεχίσουν να μας κάνουν χαρούμενους”.